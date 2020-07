Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án Nguyễn Tuấn Vũ bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ là cựu giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hoàng Vũ, phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Tân Hoàng Vũ (đều có trụ sở đặt tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Vũ vay hơn 4,2 tỉ đồng của bà ĐTBL (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định). Vũ nói sẽ dùng số tiền này làm thủ tục thanh toán hóa đơn mua bán hàng giữa hai công ty trên và hứa sẽ trả cho bà L. ngay trong ngày. Sau khi vay được tiền, Vũ nộp vào tài khoản Công ty May xuất khẩu Hoàng Vũ tại Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Bình Định. Tiếp đó, Vũ ký ủy nhiệm chi chuyển tiền qua tài khoản Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Tân Hoàng Vũ mở tại ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn.

Vũ chở người nhà của bà L. đến Vietcombank Bình Định. Vũ bảo người nhà bà L. chờ kế toán của Vũ đem ủy nhiệm chi đến để Vũ ký rút tiền trả lại. Sau đó, Vũ giả vờ đi vệ sinh rồi thoát ra ngoài, đến Vietcombank Quy Nhơn rút tiền rồi bỏ trốn.

Để điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Tuấn Vũ hãy liên hệ cơ quan công an khai báo, tố giác hành vi lừa đảo của Vũ để được giải quyết theo pháp luật.