Ngày 9-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phan Thanh Hiền (24 tuổi, quê ở Hậu Giang) và Hoàng Văn Dương (30 tuổi, quê ở Phú Thọ) để làm rõ về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.



Ma túy lực lượng công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, tối ngày 7-1, Dương tổ chức sinh nhật tại một quán ăn tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) và mời rất đông bạn bè đến tham dự.

Đến khuya, cả nhóm đến một quán karaoke trên địa bàn phường Thới Hoà để hát. Tại đây, Hiền gọi điện thoại mua ma túy và thuốc lắc của một người chưa rõ lai lịch để cả nhóm sử dụng.

Chơi đến gần sáng, vẫn chưa sử dụng hết ma túy nên cả nhóm tiếp tục di chuyển về một căn nhà trong KDC Oasis City (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) để tiếp tục sử dụng ma tuý.

Khi cả nhóm đang “bay lắc” thì bị lực lượng công an phòng Cảnh sát ma túy, công an thị xã Bên Cát và Công an phường Thời Hòa bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 17 thanh niên nam nữ đang sử dựng chất ma túy. Công an thu giữ trên dĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn Ketamine) của các đối tượng chưa sử dụng hết.

Tiếp tục khám xét, lực lượng Công an phát hiện thu giữ nhiều tang vật có liên quan mà các đối tượng dùng để sử dụng ma tuý.

Được biết, căn nhà các đối tượng thuê bên trong có dán xốp cách âm, chuẩn bị sẵn nước suối máy lạnh, nhạc, đèn màu là nơi cho các đối tượng thuê làm điểm bay lắc, sử dụng ma tuý.