Một công an viên bị đâm tử vong khi đi giúp đám cưới

Ngày 26- 5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đã bắt và bàn giao nghi phạm Nguyễn Đức Hồng (58 tuổi, trú xóm 8, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Nguyễn Văn Lợi (50 tuổi, trú xã Cát Văn)- làm công an viên xã Cát Văn. Giữa ông Lợi và Hồng đang là anh em họ.

Trước đó, đêm 25- 5, Hồng và ông Lợi cùng đi giúp đám cưới cho một người thân trong xã Cát Văn. Sau khi ăn cơm, uống rượu tại đám cưới thì xảy ra mất điện lưới.

Ông Lợi đi ra cổng đám cưới nhắc Hồng để xe bên đường gọn để mọi người còn đi lại thuận tiện nên cãi nhau dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Khi đang lớn tiếng cãi nhau, Hồng chạy vào khu nấu ăn của đám cưới lấy một con dao chạy ra tìm ông Lợi. Tại đây, ông Hồng dùng dao đâm hai nhát vào ngực ông Lợi. Trong đó có một nhát vào ngực trái thấu phổi, khiến ông Lợi gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hồng chạy, bỏ trốn. Những người hàng xóm, người thân đã đưa ông Lợi tới BV Đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ông Lợi bị tử vong sau đó.

Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì, truy bắt Hồng.

Sau nhiều giờ truy bắt trong đêm, các chiến sĩ công an huyện phát hiện Hồng đang lẩn trốn ở khu vực rừng ở huyện Thanh Chương.