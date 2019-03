Một giám đốc bị đâm trên xe hơi nghi do ghen tuông

Chiều 28-3, Công an huyện Nam Đàn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Nam Giang (huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Chiếc xe ô tô của nạn nhân trong vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-3, ông T.Đ (trú ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) lái xe ô tô đến khu vực gửi của một bãi giữ xe. Khi vừa mở cửa xe cho một người phụ nữ trong xe bước xuống, thì ông bị một người đàn ông dùng dao đâm trúng. Sau cú đâm, chiếc xe ô tô lao tới trúng gốc cây, ông Đ. tử vong. Kẻ gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, nạn nhân T.Đ (65 tuổi)- đang làm giám đốc một Công ty ở thị trấn Nam Đàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Một số thông tin ban đầu cho biết, cuộc tấn công trên xuất phát từ nghi vấn ông Đ. hẹn hò với một cô giáo đang làm quản lý một trường mầm non ở huyện Nam Đàn. Có thể mối quan hệ này đã bị người chồng cô giáo phát hiện, theo dõi. Khi ông Đ. dừng xe ô tô để cô giáo xuống xe thì chồng cô giáo đã ra tay sát hại ông Đ. Hiện, phía công an chưa xác nhận thông tin trên.