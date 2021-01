Mùa tết, rộ nạn trộm cắp tại các khu nhà trọ

Cần thường xuyên gia cố trần, vách, cửa nhà Trước tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm cuối năm với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo với người dân. Công an quận Thủ Đức khuyến cáo người dân chú ý quản lý, bảo quản tài sản. Thường xuyên gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió… Trước khi đi ngủ phải kiểm tra và đóng, khóa cửa cẩn thận, sử dụng ổ khóa chất lượng, trang bị còi báo động hoặc camera; không để nhiều tài sản có giá trị trong nhà… Đối với xe máy, cần trang bị các loại khóa an toàn cao, gắn thiết bị báo chống trộm, thiết bị định vị; gửi xe vào bãi xe cẩn thận và có người trông giữ. Trong khi đó, Công an quận Bình Tân lại đưa ra cảnh báo đến các hộ kinh doanh cá thể, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hộ ngăn phòng cho thuê, điểm giữ xe… trong việc phòng, chống trộm. Theo đó, công an quận vận động người dân trang bị dây cáp thép, chuyển đổi khoen (pass) khóa cửa từ ngoài vào trong để chống trộm; chuyển đổi khoen khóa cửa từ bên ngoài vào bên trong cho cửa cổng, cửa nhà, cửa phòng trọ... Công an quận Bình Tân cũng đề nghị người dân khi thực hiện biện pháp này phải hàn âm sâu, liền mạch các khoen khóa cửa vào thân cửa. Lỗ luồn tay để mở khóa phải rộng 10-12 cm2 nằm lệch phía trên, cách khoen khóa cửa khoảng 10 cm…