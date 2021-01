TP.HCM: 2 phụ nữ chuyên đi trộm điện thoại ở Thủ Đức

Tắt định vị điện thoại trộm được để tẩu thoát Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết sau khi tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra. Trong khi đó, Công an phường Bình Chiểu cho hay khi tiếp nhận trình báo của chị U. và kiểm tra dữ liệu định vị trên điện thoại đã chia hai hướng đến hai vị trí phát hiện định vị ở phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước để truy xét. Tuy nhiên, khi đến nơi thì dữ liệu đã bị ngắt. Cơ quan công an cũng thông tin hiện nay tình trạng trộm cắp nhắm vào các cửa hàng và tranh thủ sơ hở của nạn nhân để trộm diễn ra khá phổ biến với phương thức hết sức tinh vi.