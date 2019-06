Nam tài xế Grab kêu oan việc cướp điện thoại của du khách Nga

Tối qua (5-6), trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin tố cáo một tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của nữ du khách người Nga ngay trên đường tại TP.HCM khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo nội dung tố cáo, nam tài xế Grab đã chở vị khách nước ngoài có lộ trình đi Vincom Center Đồng Khởi đến Bùi Viện (quận 1) rồi dùng thủ đoạn giả vờ mượn điện thoại của khách để dò đường rồi... cướp luôn.

Một tài khoản Facebook đã chia sẻ bài viết của người chứng kiến sự việc trong một diễn đàn với nội dung: "Đi được 1/4 quãng đường thì tài xế liên tục hỏi mượn điện thoại để xem bản đồ, bạn gái cũng tin tưởng đưa điện thoại và chỉ dẫn đến địa điểm cần đến thì tài xế ngay lập tức xô bạn ngã xuống đường và cầm điện thoại phóng xe đi.

Bạn nữ khá hoảng loạn và liên tục la hét khóc lóc. Cũng may có một anh đi chung đoạn đường kịp nhìn thấy, đuổi theo tài xế để giật lại điện thoại và quay lại trao trả cho bạn. Buồn nhất là bạn liên tục hỏi mình "Tại sao ở Việt Nam lại không an toàn đến vậy?" mình chỉ biết an ủi và hứa sẽ giúp bạn report lại tài xế này!", chủ nhân dòng trạng thái viết.



Hình ảnh được đăng tải và cho là nữ nạn nhân người Nga .

Ngay sau dòng trạng thái này được chia sẻ, nhiều bạn đọc tỏ ra phẫn nộ trước hành động xấu của tài xế đối với du khách tới Việt Nam, đồng thời yêu cầu công ty Grab phải làm rõ sự việc

Trước những thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với nam tài xế theo số điện thoại được hiển thị qua ứng dụng Grab của vị khách người Nga để tìm hiểu thực hư sự việc.

Theo chia sẻ ban đầu, người tài xế bị tố cướp điện thoại là nam sinh viên tên Lê Minh Tấn (21 tuổi) xác nhận chính là chủ tài khoản Grab được cộng đồng mạng “ném đá” trong buổi tối 5-6 vừa qua. Tuy nhiên, anh Tấn khẳng định mình không hề cướp điện thoại cũng như không phải là người chở vị khách kia.



Anh Tấn cho hay mình đã hủy cuốc xe của vị du khách này.



Đồng thời anh Tấn cho hay đã gọi theo số điện thoại được đăng ký trong tài khoảng Grab của vị khách người Nga nhưng không liên lạc được.

Anh Tấn thuật lại: “Khi đang đứng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) thì tôi nhận được cuốc xe có giá 17.000 đồng, điểm đón ở Vincom Đồng Khởi đến đường Bùi Viện. Nhưng khi tới điểm đón, tôi không thấy vị khách này đâu và số điện thoại đăng ký trong app là thuê bao nước ngoài nên không liên hệ được, đành phải hủy chuyến xe. Tôi không chở chị đó thì làm sao mà cướp điện thoại được."

Anh Tấn cũng cho biết thêm, sau khi hủy cuốc xe trên, anh chạy thêm hai chuyến nữa rồi về nhà thì nhận thông báo tổng đài Grab báo đã khóa tài khoản của mình. Anh rất bất ngờ nhưng do đã khuya nên định để hôm sau làm việc lại. Đến sáng nay (6-5) anh T. mới đọc thông tin tố mình cướp điện thoại nên đã lên đăng Facebook cá nhân để đính chính sự việc.

Nam tài xế Grab cho hay: "Tôi chắc chắn không hề cướp điện thoại, nên hiện tại đã trình báo sự việc với công an phường nơi xảy ra vụ việc (quận 1) và phía công ty Grab để hỗ trợ đính chính thông tin và đồng thời minh oan cho mình. Công ty Grab cũng hẹn trong trưa nay sẽ có buổi làm việc để làm rõ những thông tin trái chiều trên.”

Cùng ngày, chúng tôi cũng đã trao đổi với đại diện Grab về vụ việc trên. Vị này cho hay phía công ty đang tiến hành xác minh thông tin và kiểm tra vụ việc, khi đó kết quả chính thức sẽ thông tin tới báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc...