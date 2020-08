Nam thợ hồ 23 tuổi bị điện giật tử vong trong cơn mưa

Đến tối 30-8, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một thợ hồ bị điện giật tử vong khi đang thi công tường rào nhà dân.

Theo các nhân chứng, trong ngày, chủ thầu và một công nhân đang thi công tường rào cho một căn nhà tại hẻm 994 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú). Đến khoảng 15 giờ thì trời có mưa lớn, chủ thầu vô trong nhà, riêng nam thợ hồ 23 tuổi, quê An Giang đang đứng trên cầu thang gần cột đã bị điện giật rớt xuống từ giàn giáo.



Nơi nam thợ hồ bị điện giật tử vong. Ảnh: CM

“Tôi thấy người này đứng trên cầu thang ngay cột điện, sát dây điện và nghe tiếng tia lửa điện thì người này bị rớt xuống”, một người dân kể lại.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân và nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và đưa vô bệnh viện. Tuy nhiên nam thợ hồ đã tử vong.

Quan sát hiện trường, tường rào, giàn giáo và mái tôn nhà dân nơi xảy ra vụ việc nằm sát với trụ điện và dây diện.

Đại điện Công ty điện lực Tân Thuận xác nhận có vụ việc trên, theo công ty này, nơi xảy ra vụ việc là trụ điện hạ thế do người dân lắp đặt chiếu sáng hẻm nên không thuộc quản lý của Công ty.

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang phối hợp với công an để làm rõ, bước đầu xác định thì công nhân xây dựng trong lúc câu móc và giàn giáo đặt sát trụ điện, lúc này đã khiến điện rò rỉ và xảy ra vụ việc. Hiện nguyên nhân chính xác thì chúng tôi vẫn đang phối hợp với công an làm rõ”, đại diện Công ty điện lực Tân Thuận cho biết thêm.