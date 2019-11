Nghe cha ruột bị đánh, 2 anh em vác dao đi 'nói chuyện'

Ngày 1-11, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cường (19 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) để điều tra về tội giết người.

Theo công an, trước đó anh Sơn Hoàng Lai có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với cha ruột của Cường. Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 25-9, Cường cùng anh trai là Phạm Văn Sơn (21 tuổi) và một số người khác cầm hung khí đi tìm chém anh Lai trả thù. Khi vừa thấy anh Lai, hai anh em Sơn liền xông đến chém nhiều nhát làm đứt lìa bàn tay trái của anh Lai.



Bị can Phạm Văn Sơn.

Sau khi gây án Cường đến công an đầu thú, riêng Sơn đã bỏ trốn.

Để hưởng khoan hồng của pháp luật, Công an tỉnh Trà Vinh vận động Sơn ra đầu thú.

Công an kêu gọi các cơ quan chức năng, tổ chức và người dân nếu phát hiện thông tin về Phạm Văn Sơn thì cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc qua số điện thoại 02943.842.974. Công an tuyệt đối giữ bí mật thông tin người cung cấp.