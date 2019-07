Nghi can sát hại bạn đồng tính trong phòng trọ

Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ Võ Văn Liền (30 tuổi, quê huyện Ba Tri, Bến Tre, tạm trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.



Nghi phạm Võ Văn Liền.

Trước đó, sáng 28-6, nhiều người trong khu nhà trọ ở xã An Thạnh (huyện Bến Lức, Long An) hốt hoảng phát hiện ông Nguyễn Công T. (51 tuổi, quê huyện Bến Lức, Long An) tử vong trong phòng trọ, thi thể đang phân hủy.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ ngạt thở, tài sản bị mất là chiếc xe máy.

Từ các chứng cứ thu thập được, qua điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã bắt Liền.

Làm việc với cơ quan điều tra, Liền khai nhận: Chiều 25-6, ông T. điện thoại kêu xuống nhà trọ ngủ chung cho vui và hứa cho tiền. Đến rạng sáng 26-6, Liền phản ứng vì bị ông T. có hành vi quan hệ nên bị ông tát. Bực tức, Liền đã siết cổ nạn nhân, lấy xe máy chạy về nơi ở tại TP.HCM.

Lúc mở cốp xe ra thì thấy có 47 triệu đồng, sau đó Liền đem bán luôn chiếc xe được 8,5 triệu đồng.

Ông T. thường ngày ông sống một mình trong căn phòng trọ thuê đã nhiều năm qua.