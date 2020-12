Nghiên cứu dùng thuốc nổ làm pháo ở phố Tây

Ngày 30-12, Công an quận 1, TP.HCM lập hồ sơ với LHH (34 tuổi, ngụ quận 1) và DVN (32 tuổi, không nơi cư trú ổn định) để điều tra vụ sản xuất, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn.



Công an phát hiện số lượng lớn pháo nổ tại ngôi nhà trong con hẻm đường Bùi Viện. Ảnh CA

Trước đó, chiều ngày 23-12, Công an phường Phạm Ngũ Lão, kiểm tra hành chính nhà số 222/5 đường Bùi Viện do H làm chủ thì phát hiện nhiều dụng cụ, vật liệu nghi là nguyên liệu để chế tạo pháo nổ trái phép trong nhà.

H cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở công an làm rõ. Người này khai toàn bộ số dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất pháo là của một người bạn tên N mang đến nhà mình để sản xuất.

Công an quận 1 sau đó phối hợp với Công an phường 2, quận 3 bắt giữ N. Tại cơ quan Công an, người này khai nhận đã nghiên cứu công thức sản xuất pháo trên mạng, sau đó đặt mua các nguyên vật liệu này về để chế tạo pháo các loại tại nhà của H.

Kết quả kiểm tra cho thấy N dương tính với ma túy đá và từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.