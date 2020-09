Người bị cây dầu ở đường Nguyễn Tri Phương đè đã tử vong

Nạn nhân có được bồi thường? Thạc sĩ Huỳnh Thị Nam Hải, giảng viên trường ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM cho biết: Điều 604 BLDS 2015 về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra, quy định Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Tuy nhiên, cần lưu ý trong một số trường hợp, dù thiệt hại có xảy ra nhưng người bị thiệt hại sẽ không được bồi thường nếu sự cố xảy ra do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng (theo quy định tại khoản 2 Điều 584 BLDS). Theo như diễn biến vụ việc này, người quản lý có thể nêu lý do cây gãy đổ là bất khả kháng (vì ngày hôm qua TP.HCM có mưa to). Tuy nhiên cần lưu ý rằng, để xác định trường hợp cây xanh gãy đổ do mưa bão gây thiệt hại có phải là trường hợp bất khả kháng hay không, cần phải xác định xem cơ quan có trách nhiệm quản lý trông coi cây xanh đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục phù hợp hay chưa (như có biện pháp cắt tỉa cây trước khi có dự báo mưa bão, chặt hạ những cây, cành cây có nguy cơ gãy đổ…). Nếu họ đã thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp nhưng vẫn có thiệt hại xảy ra thì có thể coi đó là sự kiện bất khả kháng. Ngược lại, nếu cá nhân, tổ chức có trách nhiệm quản lý trông coi cây xanh chưa áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn thì không được xem là do bất khả kháng. HOA THI