Ngày 21-10, một số người đi câu cá gần trạm bơm bờ đê hồ Trị An (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thấy thi thể nữ giới mặc đồng phục học sinh nổi lập lờ mặt nước nên vội báo cơ quan chức năng.



Trên bờ đôi dép nữ sinh.

Hiện trường gần nơi phát hiện thi thể nữ sinh có một đôi dép nữ trên bờ. Bước đầu công an xác định nạn nhân tên NTPT, học sinh lớp 9 trường THCS Vĩnh An (thị trấn Vĩnh An).

Hiện công an đang làm rõ vụ việc.