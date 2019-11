Người đàn ông chết cạnh gốc cây, nghi rơi từ chung cư

Đến 9 giờ sáng 29-11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra cái chết của người đàn ông cạnh gốc cây trong khu vực chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Khu vực phát hiện người đàn ông chết dưới gốc cây. Ảnh: KD

Sáng sớm cùng ngày, một số người dân ở chung cư này phát hiện nạn nhân tử vong nằm cạnh một gốc cây, gần đó là một cành mới gãy.

Tại hành lang tầng 5, người dân cũng phát hiện một đôi dép nghi là của nạn nhân. Nghi vấn người này đã lên lầu 5 nhảy xuống đất tự tử được đặt ra.