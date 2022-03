Đến tối 1-3, Công an TP Thuận An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong.



Người đàn ông bị cuốn vào gầm xe tải chết thảm. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17 giờ xe tải 50H-000.01 lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP HCM.

Khi vừa qua trạm thu phí Lái Thiêu khoảng 30 m, đến ngay ngã ba rẽ lên cầu Phú Long thì xảy va chạm với xe máy 61B1-035.49 do một người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông cùng chiếc xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cuốn mạnh vào gầm kéo lê trên đường một đoạn ngắn. Nạn nhân bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận, nút giao thông này vốn phân luồng rất phức tạp khiến nhiều người dân lưu thông qua đây rất khó khăn.

Thường ngày, các phương tiện lưu thông qua đây rất lộn xộn, nhiều vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra. Người dân hàng ngày lưu thông qua đây nơm nớp lo sợ. Nhiều người còn ví đây là nút giao thông tử thần.