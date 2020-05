Người dân quận Bình Thạnh nộp súng đạn, mã tấu lấy quà

Ngày 29-5, hưởng ứng chức ngày hội giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hơn 30 người dân sống tại khu vực phường 19 quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tự nguyện mang súng đạn, mã tấu, kiếm… tới nộp và nhận quà.



Người dân tới nộp vũ khí, hung khí... được tặng một phần quà. Ảnh HT.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an phường 19 (quận Bình Thạnh) nói rằng đã vận động người dân qua nhiều kênh như họp tổ dân phố, lập các nhóm trên mạng xã hội… “Công an thông báo cho người dân nào có nhặt được, cất giữ vũ khí, vật liệu nổ thì đến công an giao nộp, đổi lấy quà” – ông nói.

Theo Công an phường 19, việc người dân tàng trữ vũ khí, hung khí, vật liệu nổ… tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhiều trường hợp có tranh chấp, mâu thuẫn… một số người có thể thiếu kiểm soát về hành vi, sử dụng hung khí, vũ khí vi phạm pháp luật, gây hậu quả đau lòng.

Ghi nhận, việc người dân giao nộp vũ khí được tặng một phần quà như khích lệ như đường, sữa, nước mắm… Đây cũng là việc làm góp phần làm giảm vụ việc phạm pháp hình sự, nâng cao hiểu biết về pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tại buổi phát động, Công an phường 19 đã tiếp nhận hàng chục cây kiếm, mã tấu, hàng chục viên đạn, súng...

Sau khi người dân giao nộp, số vũ khí, vật liệu nổ, hung khí… sẽ được tập hợp, giao cho Công an quận Bình Thạnh xử lý.