Người dân thấy an tâm hơn sau khi Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt

Đến sáng 14-2, khu vực đường tỉnh lộ 15 đoạn giao với đường Võ Văn Bích (giáp ranh giữa xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) vẫn đang được cảnh sát phong tỏa. Tất cả các phương tiện không được đi vào.



Đây là hiện trường, nơi Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) bị công an tiêu diệt. Xung quanh khu vực, nhiều người dân vẫn túc trực theo dõi.

Công an vừa đảm bảo phân luồng giao thông và bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự.



Địa điểm Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt nằm gần giao lộ giữa tỉnh lộ 15 và đường Võ Văn Bích. Ảnh: Google map.

Trước đó, ngày 13-2, công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan xác định Tuấn có mặt tại căn nhà nằm gần tỉnh lộ 15 nên lên kế hoạch vây ráp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Anh Lê Văn Phúc, chủ quán nước cách hiện trường chừng 100 m nói rằng mình có nghe có nhiều tiếng súng nổ.

“Chừng 22 giờ đêm, tôi có nghe nhiều tiếng súng. Sau đó thì cảnh sát rất đông tập trung phong tỏa hiện trường” – người này nói.



Sáng sớm, người dân vẫn tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Theo người đàn ông này, khu vực trước đó đã có mặt lực lượng cảnh sát hình sự để đảm bảo việc đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cảnh sát sau đó chia nhiều lớp bao quanh khu vực căn nhà.

Chủ quán nước cũng chia sẻ rằng sau vụ việc xả súng nổ ra, người dân khu vực rất bất an, lo lắng. “Trước thông tin người này đã bị tiêu diệt thì người dân cũng an tâm buôn bán hơn” – anh tiếp.

Như chúng tôi, tối 13-2, lực lượng tinh nhuệ mặc áo giáp bí mật tiếp cận các hướng. Tuấn “khỉ” được cho là có nổ một phát súng chống trả và bị tiêu diệt ngay tại chỗ.



Tối 13, rạng sáng 14-2, cảnh sát phong tỏa hai địa điểm trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và Củ Chi để bảo vệ hiện trường tiêu diệt Tuấn "khỉ". Ảnh: NT

Theo đó, căn nhà nơi xảy ra vụ nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ” là căn nhà hoang, bên trong chỉ có một mình Tuấn. “Căn nhà này gần bãi tập trung cát, xung quanh không có nhà liền kề nhưng gần đó vẫn có cư dân sinh sống” – một người khác cho biết.

Người này cho rằng vào buổi chiều, nhiều cano tuần tra của cảnh sát đã chạy đảo rất nhiều vòng ở tuyến kênh Xáng gần nơi Tuấn “khỉ” ẩn náu.

Theo ghi nhận, căn nhà nằm ở ven con kênh nhỏ đổ vào kênh Xáng, xung quanh là đồng trống nhưng đối diện có nhà dân sinh sống. Hiện khu vực vẫn tập trung rất đông người dân theo dõi.



Đến trưa ngày 14-2, rất đông người dân vẫn tập trung ở khu vực để theo dõi. Ảnh: NT

Trước đó, hôm 29-1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi; là em họ) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) - cách trung tâm Sài Gòn gần 30 km, chơi lắc tài xỉu.

Tuấn bị thua bạc nhiều lần. Tức giận người này quay về, sau đó trở lại với một khẩu AK rồi nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương.

Tuấn được cho đã cướp đi số tiền lớn sau khi xả súng rồi tháo chạy trên một xe SH màu đỏ đen biển số TP.HCM của một trong các nạn nhân.

Trên đường tháo chạy, Tuấn chặn bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) để đe dọa, cướp đi chiếc xe máy hiệu Novo 59Y2-301.98 và bỏ lại xe SH cùng một số tiền.

Rạng sáng 30-1, anh L.V.H. (38 tuổi) điều khiển ôtô Chevrolet Cruze chở anh L.Th.T. (48 tuổi) lưu thông trên tỉnh lộ 15 đến địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), đoạn gần cầu Bến Nẩy thì bị Tuấn dùng súng bắn vào xe làm bể kính chắn gió phía trước và kính hông, anh H. và anh T. bị thương nhẹ.

Tuấn cũng là đối tượng bị tình nghi trong vụ bắn chết người, cướp xe sau đó. Cụ thể khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bằng bảy phát đạn khi anh Tâm đang chạy trên tỉnh lộ 15 và cướp xe Wave màu xanh 59X2-595.12 của nạn nhân.

Tuấn sau đó đưa số tiền khoảng 1 tỉ đồng cướp được cho Phạm Thanh Tâm (SN 1987, tự Tý bà Dòm, ngụ huyện Củ Chi; là bạn thân) cất giữ.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi- cách hiện trường xả súng hơn 10 km.

Liên tục sau đó, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm.

Ngoài chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng còn huy động nhiều phương tiện khí tài hiện đại như flycam tầm nhiệt, xe bọc thép… để truy tìm Tuấn.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.