Người giả danh bảo hiểm xã hội Bình Dương bị phạt 15 triệu

Ngày 7-5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Ngô Thị Thúy Kiều (30 tuổi, quê Bình Định)15 triệu đồng vì có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.



Kiều viết cam kết không tái phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Vào đầu tháng 4-2020, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến nhiều công nhân bị mất việc, cũng như quy định của pháp luật về việc người lao động có quyền “Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”, một số người đã đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội để thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Có người còn ngang nhiên lập Facebook giả danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để mua sổ bảo hiểm xã hội.

Nhận được tin báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Cục An ninh mạng và PCTP, sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.



Trang Facebook mà Kiều giả danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, ngày 13-4, lực lượng chức năng đã triệu tập Kiều làm việc. Kiều khai đã lập Facebook giả danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và mua được trên 10 sổ bảo hiểm xã hội của công nhân. Qua làm việc, Kiều đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Kiều trả lại sổ bảo hiểm cho chủ sở hữu.