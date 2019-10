Nhóm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đánh lừa nạn nhân

Họp khẩn vụ móc túi hành khách đi xe buýt ở Suối Tiên Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM về loạt điều tra móc túi ở khu vực Suối Tiên. Ngày 18-10, tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM, báo Tuổi Trẻ đã có loạt bài điều tra về băng nhóm móc túi hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên. Ông Lâm cho biết Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM vào cuộc, xử lý. Cạnh đó, sở cũng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng triển khai lắp đặt camera ở khu vực bến xe buýt Suối Tiên để nhận diện khuôn mặt kẻ gian, các đối tượng khác để theo dõi, cung cấp cho công an. Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý, dẹp tình trạng này. “TP.HCM là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà để xảy ra những việc nêu trên thì rất khó chấp nhận được. Một lần nữa chúng tôi cám ơn các báo đã đồng hành và phản ánh kịp thời các hiện tượng trên. Chúng tôi sẽ có giải pháp để xử lý tình trạng này” - ông Lâm nói. Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thuộc Sở GTVT TP.HCM đã họp khẩn nhằm bàn các giải pháp phối hợp phòng, chống tình trạng móc túi trên xe buýt. Các đơn vị tham gia gồm có: Đội cảnh sát hình sự các quận, huyện, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc đội PC02 của Công an TP, Trung tâm Vận tải hành khách công cộng. Thông qua cuộc họp này, Công an TP, cảnh sát hình sự đã đánh giá lại tình hình, thực trạng và đưa ra kế hoạch phối hợp trong thời gian tới. Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết hành khách cần mạnh dạn tri hô để tố cáo nhóm đối tượng này. Thời gian qua trung tâm và các doanh nghiệp vận tải đã tích cực phối hợp với cảnh sát hình sự Công an TP tiến hành nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm móc túi, cướp giật trong hoạt động vận tải hành khách công cộng. Đội cảnh sát hình sự các quận, huyện cũng từng nhiều lần bắt được nhóm đối tượng này. Khi xảy ra sự việc móc túi trên xe, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt phải mạnh dạn tri hô, đồng thời phối hợp với hành khách, người dân, lực lượng chức năng đấu tranh đối với đối tượng móc túi. “Nhiều trường hợp bị hại không trình báo nên công an khó xử lý, phải xử phạt hành chính rồi cho về. Vừa rồi chúng tôi vừa triển khai trên toàn hệ thống tài xế và tiếp viên phải có một cuốn sổ lưu lại tất cả sự vụ gửi về trung tâm. Hằng tháng trung tâm đều có văn bản tổng hợp lại tất cả sự việc liên quan đến an ninh trật tự trên xe buýt gửi cho Công an TP để các anh phối hợp xử lý. Mục tiêu vẫn hướng đến sự an toàn nhất, yên tâm nhất cho người dân khi đi xe buýt” - ông nói. Đồng thời, phía trung tâm cũng yêu cầu nhân viên phục vụ xe buýt ghi nhận thông tin của hành khách bị móc túi để báo cáo về trung tâm tổng hợp. Từ đó trung tâm sẽ phối hợp với cảnh sát hình sự thụ lý, giải quyết. Bên cạnh đó, tài xế, nhân viên phục vụ xe buýt có thể phản ánh thông qua số điện thoại 0981860202. Qua đó lực lượng chức năng có thông tin đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với loại tội phạm này. L.ĐỨC - Đ.TRANG