Ngày 6-7, tại Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai), trước sự chứng kiến của lực lượng công an, chị Huỳnh Thanh Tuyền (27 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) đã trả lại số tiền 108 triệu đồng cho anh Phạm Văn Thạo (44 tuổi, tạm trú tại phường Hóa An, TP Biên Hòa).



Anh Phạm Văn Thạo ký xác nhận việc chị Tuyền trao lại tiền tại công an phường Hố Nai. Ảnh: VH.

Theo trình bày của chị Tuyền, tối ngày ngày 17-6, chị nhận được tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản của chị vừa nhận được số tiền 108 triệu đồng. Vì thấy số tiền lớn trong tài khoản nên chị Tuyền liên hệ số điện thoại tổng đài của ngân hàng.

Sau khi xác định số tiền trên chuyển vào tài khoản của mình là chính xác, nên chị Tuyền đã trực tiếp ra ngân hàng xác minh chủ nhân chuyển số tiền trên để trả lại. Tuy nhiên, do phía ngân hàng không tiết lộ thông tin người chuyển nên sau đó vợ chồng chị đã nhờ người quen đưa mạng xã hội Facebook để tìm kiếm chủ nhân của số tiền.

Qua cầu nối này, anh Phạm Văn Thạo đã liên hệ để nhận lại số tiền. Tuy nhiên chị Tuyền vẫn lo sợ nên chị báo ngay cho cơ quan chức năng công an phường để cùng giải quyết, tránh phiền phức sau này.

Anh Phạm Văn Thạo cho biết, trước đó anh có sử dụng điện thoại để chuyển tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, do đánh nhầm số tài khoản nên số tiền được chuyển cho chị Tuyền. Sau khi phát hiện mình chuyển nhầm số tiền trên anh đã ra ngân hàng trình báo để xác minh lại. Trong lúc đang chờ đợi thì nhận được thông tin chị Tuyền tìm người trả lại nên đã liên hệ để xin lại.