Nữ giáo viên nghe điện thoại của 'Bộ Công an' mất hơn tỉ đồng

Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết chị Trần Thị Thanh T. (40 tuổi, giáo viên một trường THPT ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) vừa đến trình báo bị lừa mất hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản.



Công an cảnh báo người dân không tải phần mềm ứng dụng app lừa đảo (khoanh đỏ). Ảnh: CA

Theo chị T, hơn 1 tỉ đồng này là số tiền hai vợ chồng chị tiết kiệm, tích trữ hơn 10 năm nay.

Trước đó, điện thoại di động của chị T. đổ chuông. Chị T. bấm nút nghe thì đầu nhận được thông báo “chị có bưu phẩm đã lâu không nhận”. Người này cũng yêu cầu chị T. đọc số chứng minh nhân và họ tên để tra cứu. Khi chị T. thực hiện theo yêu cầu trên thì người này thông báo chị có vướng mắc về pháp lý với bảo hiểm hoặc ngân hàng.

Chị T. thắc mắc là không vướng mắc gì thì người này hướng dẫn “kết nối với đường dây nóng của Bộ Công an để được giải đáp”.

Một người xưng “cán bộ điều tra của Bộ Công an" thông báo qua công tác điều tra phát hiện các tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đang sử dụng giấy chứng minh nhân dân của chị để lập tài khoản ngân hàng và dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội.

“Cán bộ công an” đã có bằng chứng việc chị nhận tiền của bọn tội phạm, sẽ bắt giữ chị để phục vụ điều tra.

Chị T. hoảng sợ thì được hướng dẫn tải phần mềm (app) có logo của Bộ Công an về cài trên điện thoại. Chị T. hốt hoảng hơn khi trong nội dung của app đó có “lệnh bắt khẩn cấp chị T”, với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán của chị T. Khi chạy phần mềm này sẽ yêu cầu quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ, thông tin điện thoại…

Lúc này, chị T. nhận được yêu cầu kê khai tài sản để chứng minh không phạm tội. Chị T. không giữ được bình tĩnh đã thực hiện theo kê khai hết tài sản… cho đến khi toàn bộ số tiền hơn 1 tỉ đồng bị lừa chiếm đoạt hết chị T. mới “tỉnh” và biết mình đã bị lừa.

Vụ việc đang được Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.