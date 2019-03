Nữ sinh lớp 9 nhảy hồ tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai

Chiều 31-3, Công an xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể em Ng.T.Q (học lớp 9, 15 tuổi, trú xã Tân An) bị mất tích trên hồ nước Khe Vành.



Khu vực tìm thấy thi thể em Q.

Trước đó, trưa 29-3, bạn trai của em Q. đến chở em Q. đi dự đám cưới. Tuy nhiên, giữa em Q. và bạn trai có mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, em Q. gieo mình xuống hồ Khe Vành (xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ) rồi mất tích.



Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân tìm kiếm em Q.

Một số thông tin người dân cho rằng, trước khi đi cưới giữa em Q. và bạn trai có bất đồng nhau về cách ăn mặc rồi xảy ra cãi vã.

Ông Mai Xuân Anh, Trưởng Công an xã Tân An cho biết, xác minh ban đầu thì giữa em Q. và bạn trai có mâu thuẫn nhau.