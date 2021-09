Sáng 8-9, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra các quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy nghi can để điều tra hành vi đánh bạc.



Bảy nghi can bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA

Bảy nghi can bị tạm giữ gồm Nguyễn Tấn Kim (42 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (41 tuổi), Dương Trọng Nhân (33 tuổi), Lê Tự Chương (39 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên), Nguyễn Dương Thế Hùng (38 tuổi), Trương Lý Hài (39 tuổi), Trần Ngọc Hin (36 tuổi, cùng ngụ thị xã Đông Hòa, Phú Yên).



Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Kim cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản master GJ6201 do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8-2021 khoảng 600.000 điểm, có tổng giá trị tương đương 21 tỉ đồng. Cơ quan công an cũng xác định có nhiều nghi can có liên quan đường dây đánh bạc này.