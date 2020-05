Phạm nhân chết ở nhà tạm giữ Châu Đức bị đánh bằng gậy cao su

Gia đình yêu cầu làm rõ một số điểm nghi vấn Theo ghi nhận của PLO, khoảng 14 giờ chiều 8-5, dù cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xong, gia đình anh Lập không đồng tình với những thông tin điều tra ban đầu công an cung cấp về việc anh Lập tử vong nên không mang thi thể về mai táng.

19 giờ tối 8-5, gia đình mới đồng ý nhận thi thể anh Lập về an táng Họ tập trung tại trung tâm y tế huyện Châu Đức- khu vực mổ tử thi để yêu cầu công an có trả lời rõ hơn những nghi vấn quanh cái chết của anh Lập.

Theo họ, trên người anh Lập có những vết thương tương tự như bị chích điện, bầm tím nhiều, vết gậy cao su rất rõ chứng tỏ bị đánh rất nhiều, dữ dội. Họ đặt vấn đề nghi ngờ về việc tại sao phạm nhân Quang lại trộm được gậy cao su để đánh anh Lập cùng nhiều điểm nghi vấn khác. Phải đến 19 giờ cùng ngày gia đình của phạm nhân Nguyễn Quang Lập mới đồng ý ký giấy nhận bàn giao thi thể anh Lập về an táng. Tuy nhiên, gia đình vẫn cho hay sẽ tiếp tục yêu cầu làm rõ các điểm nghi vấn trong cái chết của anh Lập.