Phạt 10 triệu đồng người đang tù treo giả danh phóng viên

Ngày 6- 12, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Phan (39 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) 10 triệu đồng.

Phan bị xử phạt về hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí theo Nghị định 159/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.



Biên bản làm việc và các loại giấy tờ, phương tiện ông Phan đến UBND xã Thạch Vĩnh tác nghiệp báo chí.

Khoảng 9 giờ 15 sáng qua (5- 12), Phan đến UBND xã Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), vào gặp Chủ tịch UBND xã là ông Dương Đình Nghệ. Khi gặp, Phan giới thiệu bản thân là phóng viên Thời báo D.N rồi hỏi về tuyến đường trước trụ sở do doanh nghiệp nào thi công.

Phan đưa điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh xem hình ảnh vết nứt trên đường bê tông. Ông Nghệ bèn yêu cầu Phan xuất trình giấy tờ để làm việc.

Phan đưa ra một tờ giấy giới thiệu của Thời báo D.N nhưng không ghi nơi đến tác nghiệp, không có nội dung làm việc, hạn sử dụng tới 30-5-2019. Lúc này, Phan ra xe nổ máy định rời đi nhưng bị giữ lại..

Sự việc sau đó được báo lên Sở TT-TT tỉnh Nghệ An và Phòng PA 03 Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phan bị tịch thu phương tiện vi phạm gồm 1 giấy giới thiệu ký ngày 16- 4- 2019 của Thời báo DN (không ghi nơi đến tác nghiệp, không có nội dung làm việc, hạn sử dụng đến 30-5-2019), một thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam cấp ngày 6-6-2016 (loại thẻ cũ) với bút danh Phan Lê.

Tại buổi làm việc vào sáng 6-12 với Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh và Phòng PA 03 Công an tỉnh, Phan đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, tháng 12-2017, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Phan khi xưng là PV báo DN cùng một người khác đang nhận tiền “làm luật” tại quán cà phê ở thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) với số tiền 10 triệu đồng. Phan sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.