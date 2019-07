Phở Hòa Pasteur bị ném sơn, mắm tôm

Liên quan đến vụ việc Phở Hòa Pasteur (260C Pasteur, phường 8, quận 3, TP.HCM) liên tục bị khủng bố bằng sơn và mắm tôm, chiều tối 31-7, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay công an quận đã tiếp nhận để xử lý.



“Công an phường đã lập hồ sơ gửi Đội cảnh sát hình sự Công an quận 3. Công an quận đã đến lấy lời khai những người có liên quan và đang tiến hành truy xét nhóm tấn công quán. Vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó” - nguồn tin cho hay.

Liên tục bị “khủng bố”

Phở Hòa Pasteur là quán danh tiếng 50 năm. Vì có tên trong các sách hướng dẫn ăn ngon và địa điểm ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM nên quán luôn có nhiều khách nước ngoài đến đây. Vào sáng 31-7, hàng chục thực khách, trong đó có cả khách nước ngoài đang ăn phở đã tháo chạy tán loạn khi có bốn thanh niên bất ngờ xuất hiện, tạt sơn và mắm tôm vào quán rồi bỏ chạy.

Vụ việc không chỉ mới xảy ra mà trước đó vào tối 30-7, quán phở này cũng bị một nhóm thanh niên dừng xe máy tạt sơn đỏ. Theo ông Phạm Tùng Linh, chủ quán phở, từ ngày 1-7 đến nay quán đã tám lần bị tương tự. Sau mỗi lần ấy gia đình đều trình báo công an phường cũng như cung cấp các hình ảnh từ camera ghi lại.

Ông Linh cho biết hơn một tháng qua có nhiều nhóm người đến ép gia đình ông trả nợ thay cho em rể là Trần Anh Tuấn.

Ông Tuấn kết hôn với em gái út của chủ quán và làm kinh doanh ở bên cạnh. Ông Tuấn nợ nần rất nhiều, chỉ từ tháng 3 năm nay đã cầm ba xe hơi Lexus RX350, Audi Q7 và Mercedes S350 lấy 5 tỉ đồng. Ông này còn vay 300 triệu đồng và bán một xe Land Rover 1,1 tỉ đồng cho một cá nhân khác nhưng chưa làm giấy tờ. Ngoài ra, ông Tuấn có vay 2,2 tỉ đồng của ông VTS. Sau khi đến hạn mà không được trả, ông S. đã ủy quyền và hợp đồng cho một công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ ở Móng Cái, Quảng Ninh có chi nhánh ở TP.HCM đến đòi tiền… Sau chuyện này thì ông Tuấn đi đâu không rõ.



Camera ghi lại hình ảnh một thanh niên tạt sơn vào quán phở.



Thực khách bị tạt sơn, mắm tôm tháo chạy. Ảnh: P.NHUẬN

Nghi vấn “quýt làm cam chịu”

Ông Linh khẳng định người em rể này có công việc kinh doanh riêng, không liên quan gì đến quán phở nhưng nhóm người đòi nợ lại buộc gia đình ông phải có trách nhiệm trả nợ thay. “Gia đình đã từ chối việc quy kết, áp đặt vô lý này và sau đó chúng tôi liên tục bị đe dọa, khủng bố bằng sơn, lòng heo, mắm tôm” - ông Linh kể.

“Rất nhiều tour khách nước ngoài được hướng dẫn đến Phở Hòa Pasteur thưởng thức nhưng khi chứng kiến cảnh nhếch nhác do hậu quả mà những nhóm đòi nợ hành xử theo kiểu xã hội đen để lại thì họ lắc đầu, bỏ đi” - một hướng dẫn viên du lịch cho biết.

Chủ quán Phở Hòa Pasteur cho biết nhiều ngày nay mỗi lần ra ngoài là người trong gia đình ông đều trong tâm thế đề phòng, kinh doanh thì đình trệ và luôn sống trong sợ hãi.

“Hiện nay có ít nhất hai nhóm tham gia tạt sơn, mắm tôm vào quán. Các vụ này đều có chứng cứ bằng hình ảnh, clip và tôi đều giao công an” - ông nói.

Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, hai nhóm có liên quan đến hành vi tạt sơn, mắm tôm là nhóm của T. và nhóm của Đ. Trong đó, nhóm của T. huy động ít nhất sáu thanh niên xăm trổ dữ dằn, thường xuyên xuất hiện ở quán Phở Hòa Pasteur. Riêng Đ. để lại số điện thoại cho ông T. với lời cảnh báo: “Nếu không liên lạc là khỏi làm ăn”.

Liên quan tới tình trạng đòi nợ thuê, một nguồn tin cho hay Công an TP.HCM đã lên danh sách, phân loại những đường dây đòi nợ thuê tại các quận, huyện để lên kế hoạch, lập chuyên án triệt phá.