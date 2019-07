Phóng hỏa đốt nhà bạn gái vì bị từ chối gặp mặt

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) tạm giữ Bùi Sĩ Công (36 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) đề điều tra hành vi mang can xăng vào nhà bạn gái phóng hỏa khiến 5 người nhập viện.



Trích xuất camera cho thấy Bùi Sỹ Công xách can xăng đến nhà chị Tr.

Trước đó, trưa 30- 7, lửa thình lình bốc lên từ tầng một của căn nhà gia đình chị Nguyễn Thị Tr. (35 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh).

Lúc này, bên trong có năm người gồm bà cháu, mẹ con đang trên tầng hai. Vì lửa cháy từ cầu thang nên họ bị mắc kẹt, không thể chạy ra ngoài nhà.



Nạn nhân bị ngạt khói được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu.

Hàng xóm cùng cơ quan chức năng dập lửa cứu người. Một lúc sau hỏa hoạn được khống chế, chị Tr. cùng bốn người trong gia đình (người cao tuổi nhất là 65 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi) bị ngạt khí, được giải cứu.

Cả năm nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn.



Bùi Sỹ Công bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, camera cho thấy thời gian trên, Công mang một can 10 lít đến nhà bạn chị Tr. (bạn gái Công).

Khi vào nhà, người này đặt chiếc can trước cửa phòng ngủ ở tầng một rồi yêu cầu chị Tr. ra nói chuyện nhưng không được.

Công đã đổ xăng trong can trước cửa phòng ngủ của chị Tr., châm lửa rồi chạy đi.... Công bị bắt vào sáng 31-7, khi đang trốn trong một phòng khách sạn ở TP Vinh.