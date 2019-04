Phúc XO chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách chơi ma túy

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, qua làm việc, xác định Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, hay còn gọi là Phúc XO) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách đến hát karaoke được phép mang ma túy vào sử dụng và cung cấp cho khách các dụng cụ sử dụng ma túy như khay dĩa đựng ma túy, ống hút ma túy, nhạc âm thanh lớn để khách “bay, lắc”, cung cấp tiếp viên ăn mặc gợi cảm vào tiếp rượu bia và cùng khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính.



Cảnh sát đọc lệnh bắt khẩn cấp với Phúc XO. Ảnh HT.

Hành vi này được xác định có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Phúc và số nhân viên cũng đã khai nhận hành vi vi phạm như trên.

Ngoài ra, qua khám xét nơi ở của Trần Ngọc Tài (em ruột của Phúc) cảnh sát phát hiện có tàng trữ chất ma túy.



Trước đó, rạng sáng ngày 10-4, ập vào quán karaoke do Phúc làm chủ trên đường Trường Chinh (quận 12), cảnh sát phát hiện nhiều dân chơi phê ma túy. Ảnh HT.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đối với 2 tiếp viên và 1 khách hát karaoke về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 12-4, đơn vị này ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Phúc, 08 nhân viên của quán (quản lý giám sát, thu ngân, phục vụ) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và đối với Trần Ngọc Tài về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Phúc XO (bên trái) cùng em trai tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Ngày 13-4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 1 đối với 13 người nói trên và đã được viện phê chuẩn.



Chất nghi ma túy được cảnh sát phát hiện tại quán karaoke XO. Ảnh HT.

Trước đó, rạng sáng 10-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM kết hợp với tổ liên ngành thành phố và công an Quận 12 tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon (Công ty Sóng Âm) do Trần Ngọc Phúc làm chủ.



Phúc XO mới đây nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Ảnh NT.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 9 phòng karaoke đang hoạt động phục vụ ca hát (80 người), kết quả xét nghiệm phát hiện có 39 người dương tính với chất ma túy. Trong số này phát hiện hai tiếp viên và một khách hát karaoke có tàng trữ ma túy trong người.

Trong quá trình kiểm tra tại quán karaoke XO, em ruột của Trần Ngọc Phúc là Trần Ngọc Tài cũng có mặt tại đây; Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã đưa Phúc, Tài và những người có liên quan về trụ sở để làm việc.