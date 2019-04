Phúc XO cười tươi khi rời nhà ra xe về trụ sở công an

Đến 19 giờ 10 phút việc khám xét nhà của Phúc XO mới kết thúc, Phúc XO cùng em Trai là Tài được đưa lên xe taxi đưa về trụ sở PC02.



Công an đưa các nghi can về trụ sở công an để tiếp tục điều tra.

Gia đình đưa ra tận nơi tuy nhiên Phúc tỏ thái độ khá bình thản, cười nhiều và vẫy tay đối với mọi người

Khoảng 15 phút trước đó, em trai phúc tên Tài được đưa ra trước. Người này cúi đầu và được đưa rất nhanh ra xe. Tài được người dân đánh giá là người khá hiếu động.



Tài, em của Phúc XO được công an đưa ra xe.

Người dân xung quanh cho biết, dù Phúc rất nổi tiếng trên mạng nhưng ít khi tiếp xúc và thấy Phúc xuất hiện. Gia đình Phúc cũng khá kín tiếng, bố ruột Phúc làm nghề lái xe.

Sau gần bốn giờ đồng hồ, việc khám xét mới kết thúc.