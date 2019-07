Quản lý quán karaoke đánh tài xế, 'cướp' tiếp viên

Ngày 31-7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng tỉnh này vừa làm rõ vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.



Công an làm việc với một người trong nhóm Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào đầu tháng 6-2019, do thiếu nhân viên nữ phục vụ, Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ) - quản lý quán Karaoke Ruby đã nhờ chín người bạn của mình đi bắt nhân viên nữ ở một quán karaoke khác.

Sau khi bàn bạc, phân công nhiệm vụ, họ vờ gọi ba nhân viên nữ của một quán karaoke đến phục vụ.

Tiếp đó, nhóm này đón lõng, chặn đường rồi dùng gậy và tuýp sắt đánh tài xế, bắt được hai trong số ba nhân viên nữ rồi chở đến một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Giang.

Sợ bị lộ, Cường cùng bạn đưa hai nhân viên nữ di chuyển đến nhà nghỉ khác. Lợi dụng sơ hở, các cô gái chạy thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố đối với bảy bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật; ba người còn lại được giao cho gia đình và chính quyền địa phương giáo dục quản lý do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.