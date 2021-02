Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 người liên quan đến đường dây khai thác than trái phép tại TP Cẩm Phả để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan.

Sáng 23-2, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực Vỉa Dày khai trường Tây Khe Sim thuộc Công ty than Hạ Long (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), phát hiện vụ tổ chức khai thác than trái phép số lượng đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng tạm giữ 50 người và 54 phương tiện (gồm 10 máy xúc, hai máy khoan, hai máy gạt, 36 ô tô tải, hai xe bồn và hai xe ô tô bán tải) cùng khoảng 100.000 tấn than, trị giá khoảng 200 tỉ đồng.



Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ 2,7 tỉ đồng tiền mặt và nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan tới hoạt động khai thác than trái phép.

Theo điều tra ban đầu, một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim… lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt than một cách công khai nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.