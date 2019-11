Sau câu nói 'tát cho tỉnh', án mạng đã xảy ra

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Long (52 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội Giết người.



Bị can Nguyễn Văn Long.

Trước đó, chiều 18- 11, Long đi tham dự Ngày hội đại đoàn kết do xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, tổ chức. Sau khi ăn uống xong, Long cùng mọi người đi đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (trú xóm Xuân Lam) hát Karaoke.

Khi đang hát, giữa Long và Hoàng Văn Đức (34 tuổi, cùng trú xóm Xuân Lam) mâu thuẫn, cãi nhau. Cho là Long say, Đức tát Long với lý do "tát cho tỉnh"

Long về nhà rồi quay trở lại cùng con dao dài 42cm, gọi Đức ra nói chuyện. Sau đó thì Đức bị đâm gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Long bỏ trốn, đến sáng 19-11 thì bị bắt.