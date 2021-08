Ngày 6-8, tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 8/17 cá thể hổ thu giữ tại nhà dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã chết chưa rõ nguyên nhân.



Hổ nuôi nhốt trong nhà dân. Ảnh: ĐL

Tất cả 8 con hổ đã chết đang được cấp đông lạnh để chờ công tác điều tra và xử lý tang vật. Số hổ còn lại đang còn sống thì đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Như đã đưa tin, sáng 4-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang một số người nuôi nhốt hổ trong nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.



Chuồng nuôi hổ ở nhà dân làm sơ sài. Ảnh: ĐL

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện, thu giữ 17 con hổ trưởng thành đang nuôi nhốt ở nhà dân. Số hổ này nuôi trong chuồng sắt. Tại thời điểm bắt giữ, mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 200kg đến 265kg.

Cụ thể, tại cơ sở nuôi hổ của Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và Hồ Thị Thanh (31 tuổi, cùng trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành), lực lượng cảnh sát phát hiện, thu giữ 14 cá thể hổ Đông Dương. Tại cơ sở nuôi nhốt hổ của bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) có 3 con hổ Đô Dương.



Các con hổ sau tiêm thuốc mê. Ảnh: ĐL

Tang vật 17 con hổ sau khi bắt quả tang được tiêm thuốc mê, đưa vào lồng sắt rồi vận chuyển lên xe tải chở tới Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi chăm sóc, chờ giám định phục vụ công tác điều tra.

Nhóm trên khai hổ được đưa từ Lào về khi còn nhỏ rồi xây dựng chuồng và làm tầng hầm nuôi hổ lớn để bán.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.