Say rượu cầm dao đến nhà hàng xóm đâm 2 phụ nữ

Ngày 23-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thái Hương (41 tuổi, ngụ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, ngày 6-8, Hương sang hàng xóm uống rượu rồi về nhà. Có hơi men trong người, Hương nhớ lại việc hai ông HVĐ và HVQ (ngụ cùng xã) hay nói xấu mình.

Tiếp đến, Hương xuống bếp lấy một con dao đi tìm ông Đ. và Q. với ý định nếu hai ông không xin lỗi thì sẽ đâm.

Khi đến nhà ông Q., Hương thấy bà NTQ (vợ ông Q.) đang ngồi trước cửa, Hương đã dùng dao đâm bà Q. nhưng bà đỡ được rồi bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Hương tiếp tục đến nhà ông Đ. Tại đây, Hương thấy bà HTT (vợ ông Đ.) đang giặt đồ, Hương hỏi tìm ông Đ. nhưng do bà T. bị nặng tai, không nghe nên không trả lời.

Không hỏi được, Hương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến bà T. bị thương phải đi cấp cứu.