Sới gà chỉ cho người quen chơi

Ngày 08-01, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa triệt xóa một tụ điểm quá gà quy mô lớn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, vào trưa cùng ngày các đội nghiệp vụ Công an TP Long Xuyên đã bao vây, đột kích và ập vào bắt hàng chục người đang đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc tổ 12, khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh.

Lợi dụng vườn rộng, nhiều ao hồ các con bỏ chạy tán loạn nhưng lực lượng chức năng đã bao vay bắt được 25 người. Công an đã thu giữ 04 con gà, 02 chiếc xe mô tô, 20 điện thoại di động... cùng hơn 83 triệu đồng.



25 người đá gà ăn tiền bị bắt giữ. Ảnh: HD

Theo công an, tụ điểm đá gà này được tổ chức vô cùng kín đáo, điểm đá gà năm sâu trong vườn cây thu hút được nhiều người đến tham gia cờ bạc. Đặc biệt đường vào tụ điểm cờ bạc được cảnh giới dày đặc chia thành nhiều lớp, chỉ có những người quen mặt mới được vào chơi.

Với mục tiêu đảm bảo tình an ninh trật tự địa phương lực lượng Công an TP Long Xuyên đã quyết tâm triệt xóa tụ điểm cờ bạc này.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.