Tài xế xe khách dương tính ma túy tông vào ô tô bị tai nạn

Lúc 5 giờ ngày 29-7, ô tô 75A-089.79 chạy trên QL1A hướng Huế - Quảng Trị, khi đến Km794+50m thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã tự đâm vào lan can sắt.



Ô tô khách gây tai nạn.

Công an huyện Phong Điền đã đến hiện trường triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và cảnh báo phương tiện tham gia giao thông.

45 phút sau, xe khách 51B-005.14 do tài xế Trần Văn Mạo (32 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển đã tông vào ô tô vừa bị tai nạn trước đó, rất may đã không có thiệt hại về người.

Công an huyện Phong Điền đã tiến hành test nhanh, phát hiện tài xế Mạo dương tính với ma túy.

Ban đầu, Mạo khai nhận sử dụng ma túy ở bến xe tại TP.HCM, sau đó đã điều khiển xe ra Huế trong trạng thái tinh thần bị kích thích.

Hiện Công an huyện Phong Điền đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.