Tàu chở xăng phát nổ trên sông Đồng Nai, 3 người tử vong

Đến trưa 24-3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể thứ ba trong cabin tàu chở xăng trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai.



Tàu chở xăng bốc cháy trên sông. Ảnh: VH

Theo báo cáo của công an, chiều 23-3, tàu thủy chở xăng mang số hiệu LA-073.86 do anh Trần Văn Bin (31 tuổi, ngụ Long An) làm thuyền trưởng với bốn thuyền viên cập bến sông ICD thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa (đường số 9, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa).

Đến tối cùng ngày, sau khi kết thúc việc bơm xăng lên sà lan, tàu thủy di chuyển ra giữa sông để neo đậu.

Tuy nhiên, thấy máy tàu có biểu hiện hư hỏng nên thuyền viên Phan Văn Đồng Em và anh Trần Văn Huy (cùng 38 tuổi, quê An Giang) xuống kiểm tra, hai thuyền viên còn lại thì đứng ở giữa boong tàu. Trong lúc kiểm tra, bên trong tàu phát ra tiếng nổ và cháy dữ dội.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VH

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Biên Hòa cùng các đơn vị khác nhanh chóng tới hiện trường, lai dắt tàu về bến sông.

Lực lượng chữa cháy đã kịp thời khống chế đám cháy và không để tràn xăng ra sông Đồng Nai, ngăn không để cháy lan ra toàn bộ cabin, khoang chứa dầu và sà lan chứa dầu.

Vụ hỏa hoạn khiến ba thuyền viên tử vong tại chỗ gồm anh: Trần Văn Bin, Phan Văn Đồng Em và anh Trần Văn Huy.