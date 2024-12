Long An phá ổ đánh bạc quy mô lớn, 44 người tham gia 19/12/2024 21:03

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã phá ổ đánh bạc quy mô lớn với 44 người tham gia, thu giữ hơn 200 triệu đồng.

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Long An) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang 44 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức tài xỉu tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An. Tang vật thu giữ gồm 227,8 triệu đồng, 1 ô tô, 17 xe máy…

Hồ sơ, tang vật và đối tượng liên quan vụ đánh bạc được Cảnh sát hình sự chuyển cho Công an huyện Tân Trụ thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ đã khởi tố Nguyễn Thị Thúy An (45 tuổi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) và Lý Thanh Nhanh (35 tuổi, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An) về tội tổ chức đánh bạc, đồng thời khởi tố 14 bị can về tội đánh bạc.

Công an đã khởi tố 16 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 10-2024, Nguyễn Thị Thúy An bàn bạc cùng Lý Thanh Nhanh tổ chức đánh bạc tại nhà của An thuộc khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ để lấy tiền “xâu” chia nhau tiêu xài.

An và Nhanh chuẩn bị sẵn địa điểm công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, An và Nhanh dùng điện thoại di động rủ rê lôi kéo các đối tượng trên địa bàn các huyện của Long An và các tỉnh lân cận như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre....đến tham gia đánh bạc bằng hình thức tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Trụ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.