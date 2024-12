Một người ở Bình Thuận bị khởi tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 20/12/2024 10:14

Ngày 20-12, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Huy (58 tuổi, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự

Công an làm việc với Nguyễn Thanh Huy. Ảnh CAĐL

Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2024, ông Nguyễn Thanh Huy sử dụng 2 tài khoản Facebook “Huy Nguyenthanh (ông dở)” và “Nguyen Nguyenhuy (Huy khờ)” để đăng tải, bình luận, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm tổ chức, cá nhân; uy tín của tổ chức Đảng, hình ảnh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam; xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khi triệu tập làm việc, ông Huy cho rằng bản thân có quyền tự do phát ngôn,bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình trước công chúng nên đã suy diễn, viết và đăng tải các bài viết trên lên mạng xã hội với các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt...

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Huy theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CAĐL

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Đức Linh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Thuận, đấu tranh làm rõ hành vi của Nguyễn Thanh Huy.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.