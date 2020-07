Thanh niên quên mất tên họ, chống đối công an ở Bình Thạnh

Ngày 18-7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, lập hồ sơ, xử lý nam thanh niên chống đối một thành viên thuộc tổ 363 Công an quận Bình Thạnh.





Nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, khi được mời về trụ sở đã tấn công một thành viên trong Tổ công tác 363. Ảnh: HT

Trước đó, Tổ công tác 363 thuộc Công an quận Bình Thạnh tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác di chuyển trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngang qua khu vực Ngã 5 Đài liệt sĩ (phường 26, quận Bình Thạnh) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy 49M4-4963 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính.





Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh thực hiện tuần tra kiểm soát tối 17 rạng sáng 18-7 trên địa bàn. Ảnh: HT

Nam thanh niên không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên được mời về trụ sở Công an phường 26 để làm việc.

Tại đây, người này bất hợp tác, nói rằng “không nhớ rõ họ, tên”. Trong quá trình làm việc, thanh niên này còn lao vào tấn công một thành viên thuộc tổ 363.

Người này sau đó được kiểm tra ma túy để phục vụ xử lý.



Trong ngày, Công an quận Bình Thạnh cũng lập nhiều biên bản vi phạm hành chính về giao thông. Ảnh: HT

Khuya 17-7, tổ công tác thuộc Công an quận Bình Thạnh cũng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với nhiều thanh niên vi phạm các lỗi về giao thông như không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn…