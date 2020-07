Theo dấu vết đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Mới đây, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp và bắt giữ năm người liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Theo đó, để đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, có người cầm đầu từng công tác trong lực lượng công an Hàn Quốc, một Ban chuyên án đã được thành lập gồm rất nhiều lực lượng liên quan.

Video: Theo dấu vết đường dây ma túy của nguyên cảnh sát Hàn Quốc.



Lực lượng chức năng được trang bị súng triệt phá đường dây ma túy. Ảnh: CACC

Cụ thể, ban chuyên án A720.P do Cục Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ đội Biên phòng) và Cục C04 (Bộ Công an) đồng chủ trì phối hợp với Đoàn 3, Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP TP.HCM, Hải quan TP.HCM, Phòng PC04 Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan, Cục A06 Bộ Công an, VKSNDTC và K02 Bộ Công an.

Ban chuyên án xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Việt Nam đi Hàn Quốc do Kim Soon Sik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) từng công tác trong ngành công an Hàn Quốc cầm đầu.



Nghi phạm người Hàn Quốc (trái) đang làm việc với công an. Ảnh: CACC

Qua thời gian đeo bám, vào khoảng 22 giờ ngày 18-7, ban chuyên án phát hiện nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy được giấu trong các khối đá từ một kho ở đường số 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức bằng container.

Qua theo dõi, số hàng trên được chuyển đi Cảng Cát Lái để làm thủ tục Hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Đến 23 giờ 30, Ban chuyên án quyết định đồng loạt bắt giữ các nghi phạm. Đồng thời khám xét, bắt giữ các nghi phạm liên quan tại nơi ở trên sáu điểm thuộc địa bàn TP.HCM.

Tại Cảng Cát Lái (quận 2), Ban chuyên án đã bắt giữ Đoàn Văn Nghĩa (43 tuổi, trú Trảng Bom, Đồng Nai), là lái xe container. Tang vật thu giữ khoảng 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật chứng có liên quan.

Còn tại kho hàng trên đường số 37, lực lượng chức năng tạm giữ ba nghi phạm gồm Kim Soon Sik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Huỳnh Thị Hoa Trin (40 tuổi, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Nguyễn Thanh Phú, (38 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) là thợ đóng đá.

Tại Căn hộ số A2-1008, Chung cư Sarimi (phường An Phủ, quận 2), Ban chuyên án cũng tạm giữ Li Jun Hao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Tại Căn hộ Chung cư River Gate ở phường 3, quận 4, Lị Tian guin (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị bắt giữ cùng 27 viên nén nghi ma túy tổng hợp, sáu gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng, một gói nhỏ chứa tinh thể màu xanh nghi ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại Chung cư Cantavil ở đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, Kang Seon Hak (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).



Công an thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong lớp đá. Ảnh: CACC

Ngoài ra, tại phường Phước Long A, quận 9, Ban chuyên án còn làm việc với Dương Đình Việt (56 tuổi), Nguyễn Văn Quang (45 tuổi) và Dương Đình Cung (40 tuổi, cùng ngụ quận 9), là những người sử dụng xe nâng đá để đóng vào container.

Qua đấu tranh, cả ba đều thừa nhận liên quan trực tiếp đến lô hàng và cho biết số ma túy này sẽ được đưa đi xuất khẩu.

Đến nay Ban chuyên án đã bắt tạm giữ bảy nghi phạm, trong đó có bốn nghi phạm là người Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo Ban chuyên án, đây là đường dây vân chuyển ma túy lớn, liên quan đến nhiều người, nhiều địa bàn và nhiều quốc gia.

Những người này đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber.

Vụ việc đang được Cục C04 thụ lý, phối hợp cùng các đơn vi liên quan điều tra mở rộng chuyên án.