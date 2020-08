Thông tin ban đầu vụ giật dây chuyền, cướp xe ở Bình Chánh

Ngày 6-8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang điều tra, truy xét hai thanh niên giật dây chuyền, cướp xe máy của người dân trên địa bàn.



Theo Công an huyện Bình Chánh, chị NBT (42 tuổi, ngụ Long An) là nạn nhân của vụ giật dây chuyền đã không lên công an trình báo vì lý do nơi ở xa, không đủ sức khỏe.



Diễn biến vụ cướp giật đã được camera an ninh ở gần đó ghi lại. Ảnh chụp từ màn hình clip camera an ninh

Cụ thể, chiều 4-8, chị T. đang đi bộ trước một công ty ô tô trên địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thì bị thanh niên đi xe máy chở đồng phạm áp sát, giật sợi dây chuyền.



Hiện trường vụ việc xảy ra trước một công ty ô tô trên địa bàn thị trấn Tân Túc. Ảnh: HT

Tuy nhiên vụ cướp giật bất thành. Hai thanh niên vướng phải chiếc ô tô đậu gần đó và bị té xe.

Người dân nghe tiếng hô hoán nên tiếp cận tìm cách khống chế. Diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Hai thanh niên sau đó dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công người dân rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, cả hai dùng hung khí đe dọa anh LVT (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để cướp xe máy.

Anh T. sau đó đến công an trình báo. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Chánh đang tích cực điều tra, truy xét vụ việc.