Chiều 13-8, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt được thi thể chị NTMT (24 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dưới hồ Ông Giám ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Thông tin ban đầu, chiều tối 12-8, một người đàn ông chạy xe Grab đi qua khu vực trên thì thấy một chiếc xe máy để trên bờ nhưng nghĩ có ai đó đang đi dạo nên không để ý.



Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh AĐ

Đến sáng 13-8, người đàn ông này tiếp tục đi qua thì vẫn thấy chiếc xe máy và đôi dép để trên bờ, nghi ngờ đã có người tự tử nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Tân Lập và Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt bảo vệ hiện trường. Sau đó, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều hai xuồng máy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường lặn tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thi thể chị T. dưới hồ nước. Theo người nhà cho biết, chị T. đang mang thai tháng thứ 8.

Hiện ngành chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể chị T. cho gia đình lo mai táng.