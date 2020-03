Triệu tập người phụ nữ bán cá tung tin 'chợ đóng hết rồi'

Ngày 30-3, Công an xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã triệu tập chị N.O. (trú huyện Anh Sơn) lên để làm rõ hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang, lo lắng.



Chị O. làm việc với công an xã. Ảnh: ĐL

Thời gian qua, chị O. buôn bán cá và các mặt hàng cho người dân ở huyện miền núi Anh Sơn. Chiều 28- 3, chị O. lên trang Facebook cá nhân Onh Ngo đăng trên trang Anh Sơn Online với nội dung: “Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé. Ai có nhu cầu alô theo số điện thoại…”.

Nhiều dân đọc được nội dung trên đã hoang mang, lo lắng… nhiều người đi mua tích trữ thực phẩm.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Hội Sơn cho biết, không có chuyện đóng hẳn chợ để phòng chống dịch COVID-19. Sở Công thương tỉnh Nghệ An cũng cho biết, Nghệ An cấm tụ tập đông người, nhưng không đóng cửa các chợ dân sinh, siêu thị tổng hợp, cửa hàng tạp hóa.

Khi bị triệu tập lên, chị O. thừa nhận nội dung đã đăng là chưa chính xác và chị đăng nhằm…bán, ship được cá. Hiện chị O. đã gỡ nội dung sai trên và đăng xin lỗi người dân, cộng đồng mạng xã hội. Công an xã Hội Sơn đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý chị O.