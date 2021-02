Truy bắt 2 người cố tình bỏ trốn để xuất cảnh trái phép

Trao đổi với PLO, đại úy Lưu Minh Trung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn Biên phòng Sông Trăng (tỉnh Long An) thông tin, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ đưa dẫn người xuất cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn biên giới huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.



Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Văn Thắng sau khi bị tổ công tác bắt giữ. Ảnh: CÙ HIỀN.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24-2, tại ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Sông Trăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Long An), lực lượng Công an, Quân sự huyện Tân Hưng và Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng đi tuần tra kiểm soát biên giới đã phát hiện một người điều khiển xe máy chở phía sau 2 người khác có biểu hiện nghi vấn.