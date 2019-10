Truy bắt nhóm thanh niên hành hung nữ phụ xe buýt

Chiều 21-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã xác định được danh tính nhóm thanh niên trong vụ hành hung nữ phụ xe trên tuyến buýt 103B.



Theo đó, những người này gồm: Trương Mạnh Hiệp (31 tuổi), Tưởng Kim Hồng (32 tuổi), Phan Trung Đức (25 tuổi), Nguyễn Xuân Sơn (31 tuổi) và Trịnh Minh Hiếu (24 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa).

Ngay khi nắm bắt được vụ việc, công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng trên để làm việc, nhưng bốn trong số năm người không có mặt tại địa phương.



Hình ảnh nữ phụ xe buýt bị hành hung được chia sẻ trên mạng xã hội

Làm việc với cảnh sát, Trương Mạnh Hiệp, khai nhận trưa 20-10, Hiệp cùng với bốn thanh niên còn lại đón xe buýt từ khu vực Xà Kiều về thị trấn Vân Đình. Trên xe, Tưởng Kim Hồng và Trịnh Minh Hiếu có hành vi hành hung nữ phụ xe.

Hiện tại, công an đang tổ chức truy bắt nhóm đối tượng này để điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an cũng yêu cầu các đối tượng đến Công an huyện Ứng Hòa trình diện, làm việc; nếu cố tình trốn tránh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) có báo cáo gửi Công an huyện Ứng Hòa để làm rõ vụ việc một nữ phụ xe buýt của công ty bị nhóm bốn hành khách nam tấn công.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 12 giờ 45 ngày 20-10, trên tuyến xe buýt 103B (Mỹ Đình - Chùa Hương). Khi xe chạy tới địa phận cầu Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì có bốn nam thanh niên lên xe.

Nhóm này liên tục nói to nên chị ĐTH, phụ xe buýt, đã tới nhắc nhở và đề nghị nhóm giữ trật tự. Tuy nhiên, một nam thanh niên lập tức xông vào đánh chị H.

Nữ phụ xe đưa tay ra đỡ thì bị ba thanh niên còn lại xông vào hành hung. Cả nhóm tấn công chị H., mặc cho tài xế và hành khách có lời can ngăn.

Thậm chí khi tài xế dừng xe để đứng lên can ngăn, bốn thanh niên cũng lao vào tấn công luôn. Trước sự hung hãn của nhóm này, không ai dám can thiệp.

Đến đoạn Nhà thi đấu thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, nhóm này xuống xe. Sau đó chị H. được đưa vào điều trị tại BV đa khoa Vân Đình với nhiều thương tích trên người.