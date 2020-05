Vĩnh Long: Phá tụ điểm đá gà ở vườn măng cụt

Ngày 13-5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền trong vườn măng cụt 1,5 ha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 35 ngày 12-5, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trong vườn măng cụt rộng khoảng 1,5 ha của Lê Thanh Thiện (43 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) có nhiều người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.



Nhóm người bị bắt quả tang đá gà ăn tiền trong vườn măng cụt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận và ập vào bắt giữ các con bạc. Thấy công an, nhóm người này bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng. Dù khu vườn rộng nhưng lực lượng công an kịp thời bắt giữ được chín người.

Tại hiện trường, công an thu giữ sáu con gà, bốn cặp cựa sắt, tám mô tô và khoảng 40 triệu đồng.

Theo công an, tụ điểm đá gà này do Thiện là người đứng ra tổ chức cho các con bạc cùng đến chơi. Khu vực này được cảnh giới cẩn thận, rất khó phát hiện, tiếp cận.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.