1 thanh niên chưa xét nghiệm COVID-19 trốn khỏi khu cách ly

Ngày 13-5, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết ngành chức năng đang khẩn trương tìm một người trốn khỏi khu cách ly.

Vào chiều 10-5, khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện An Phú có tiếp nhận Trần Văn Nam (28 tuổi, CMND số 352456514, hộ khẩu thường trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).



Một điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trước đó, Nam đi từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng gỗ, khi tới xã Khánh An thì được bộ đội Biên phòng Long Bình giữ lại và đưa đi cách ly. Tuy nhiên, đến rạng sáng 11-5, mọi người phát hiện Nam đã trốn khi chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hiện Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với công an xã khẩn trương rà soát tìm Trần Văn Nam để đưa đi cách ly đúng quy định.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở GTVT thông báo thông tin đến các nhà xe, nếu phát hiện về thông tin Nam phải thông báo ngay cho UBND huyện An Phú để kịp thời phối hợp, xử lý. Số điện thoại liên hệ BS Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng Y tế; Phó Ban chỉ đạo 0947755747 hoặc ông Đoàn Bình Lâm -Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú - 0918930329.