Vụ 2 công an hy sinh: Bắt khẩn cấp 7 thanh niên gây rối

Chiều 3-4, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đơn đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp bảy người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh (cùng ngụ quận Cẩm Lệ). Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh hai thiếu niên chưa đủ 16 tuổi có tham gia trong vụ việc.



Các thanh niên bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Những người này đã có hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà. Người dân phát hiện và gọi điện báo công an. Hai chiến sĩ công an trong lúc truy đuổi nhóm này đã gặp nạn, hi sinh.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 2-4,Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Nhận được chỉ đạo, Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm trên.

Khi đến khu vực cầu Mân Quang (Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Hai chiến sĩ công an hy sinh là đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sỹ Võ Văn Toàn.

Anh Mai Quốc Long (35 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) bị thương.

Trong đêm, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. Chín thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra.

Chiều 3-4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã lý quyết định thăng bậc hàm cho anh Đặng Thanh Tuấn từ đại úy lên thiếu tá. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Võ Văn Toàn từ trung sỹ lên thượng sỹ.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã dẫn đầu đoàn của UBND đến thắp nén hương tưởng nhớ và chia buồn cùng gia đình hai công an.