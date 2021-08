Liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường, ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm bảy bị can về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đặc biệt trong đó có bốn bị gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (55 tuổi), Dương Công Cường (61 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ngụ TP HCM) là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, An Giang.



Bốn bị can là chủ các tiệm vàng. Ảnh: PHẠM GIANG

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 người liên quan đến đường dây phạm pháp này gồm Võ Văn Kha (49 tuổi) và Trần Văn Phương (48 tuổi).

Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (Giám đốc Công an tỉnh).

Đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 người liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.